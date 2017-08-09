حركة المرور: كثافات متوسطة بالدائري والزراعي وشارع مراد والهرم

كتب - فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية متوسطة تجاوزت معدلات السير حد ٧٠٪‏ وفقًا لمؤشرات الإدارة العامة للمرور.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة أمام القادم من الطريق الزراعي؛ بنها وميت نما، والمتجه الى شبرا الخيمة الطريق الدائري للمتجه من المرج الى مؤسسة الزكاة وموقف العاشر والسلام.

كما شهد محور ٢٦ يوليو، كثافات مرورية للطريق المتجه إلى ميدان لبنان وطريق الدائري للقادم من أعلى آثر النبي والمتجه لمنزل الأوتوستراد.

وشهدت جميع الكباري التي تربط بين القاهرة والجيزة، كثافات متوسطة وفِي محور صلاح سالم ظهرت كثافات بمناطق أرض المعارض، والكورنيش من وزارة الخارجية حتى ميدان التحرير.

وظهرت معدلات طبيعية لحركة السيارات و كثافات متوسطة أعلى الطرق منها محور صلاح سالم و مناطق وسط البلد و ميدان التحرير وكوبري قصر النيل و عباس و 15 مايو.

وتكدست حركة السيارات أعلى كوبري الجيزة المعدني وأعلى كوبري عباس للقادم من الجيزة والمتجه إلى المنيل وشارعي الهرم والجامعة بالجيزة

كما شهد شارع قصر العيني بدءًا من كورنيش النيل المتجه إلى ميدان التحرير وعبد المنعم رياض سيولة مرورية.