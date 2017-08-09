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وزير القوى العاملة يبحث أزمة 1200 عامل بشركة «أبو قير للأسمدة»

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وزير القوى العاملة يبحث أزمة 1200 عامل بشركة «أبو قير للأسمدة» وزير القوى العاملة يبحث أزمة 1200 عامل بشركة «أبو قير للأسمدة»

التحرير

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التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان بديوان عام الوزارة، ممثلي شركة أبو قير للأسمدة بمحافظة الإسكندرية، لبحث مشاكل 1200 عامل من إجمالي 3000 عامل يعملون بنظام الورديات بالشركة، وذلك بحضور عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية.

ووجه الوزير الإدارة المختصة بالوزارة، بضرورة وضع تنظيم للعمل بالتوافق بين إدارة الشركة والتنظيم النقابي لتحقيق مصالح الطرفين.

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وشدد سعفان بحسب بيان الوزارة اليوم، علي أن تحقيق التوافق في العمل، ونبذ أي صراعات وإعلاء مبدا الحوار والتفاوض يخلق مناخا مستقراً، مما يؤدي  لزيادة الإنتاجية.

ونظم العشرات من عمال شركة أبوقير للأسمدة اعتصام مفتوح داخل مقر الشركة في 27 يوليو الماضي، لعدم صرف الشركة الأرباح، واحتجاجًا على نظام التشغيل بمعدل 12 ساعة يوميًا.

احتج العمال وقتها على نظام العمل في الشركة وهو عبارة عن 3 ورديات (ب -ج - د) إلا أن الإدارة تطلب نظام تشغيل كل 12 ساعة أى ورديتين مقابل زيادة مالية وهو ما يرفضه العمال بتقديم استقالات جماعية احتجاجاً على عدم صرف المستحقات ونظام العمل.

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التحرير

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