ضبط صاحب مخبز استولى على 37 ألف جنيه من "الكارت الذهبي" بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، اليوم الأربعاء، صاحب مخبز بلدي بدائرة مركز المراغة لاستيلائه على فروق أسعار الكارت الذهبي الخاص بالمخبز، والتي قدرت بـ37 ألف و429 جنيهًا.

جرى إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، وتبين أن المتهم يدعى "حسن. م. ح" 45 عامًا، صاحب مخبز بلدي ويقيم دائرة مركز المراغة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 12813 جنح مركز المراغة لسنة 2017.