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ضبط صاحب مخبز استولى على 37 ألف جنيه من "الكارت الذهبي" بسوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط صاحب مخبز استولى على 37 ألف جنيه من "الكارت الذهبي" بسوهاج

10:22 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

مديرية أمن سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ضبطت مباحث بمديرية أمن سوهاج، اليوم الأربعاء، صاحب مخبز بلدي بدائرة مركز المراغة لاستيلائه على فروق الكارت الذهبي الخاص بالمخبز، والتي قدرت بـ37 ألف و429 جنيهًا.

جرى إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، وتبين أن المتهم يدعى "حسن. م. ح" 45 عامًا، صاحب مخبز بلدي ويقيم دائرة مركز المراغة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 12813 جنح مركز المراغة لسنة 2017.

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مصراوي Masrawy

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