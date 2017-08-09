366 مليون جنيه قيمة سيارات أفرجت عنها "جمارك بورسعيد" في شهر واحد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت الإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن أنها أفرجت عن سيارات للركوب الملاكي والنقل، والمعدات وقطع غيار السيارات،بقيمة 366 مليون و473 ألف جنيه، خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضحت في بيان لها، أنه تم الإفراج عن 73 سيارة ركوب ملاكي موديلات وسعات ومناشئ مختلفة و1036 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة، بقيمة إجمالية 130 مليون و292 ألف، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 55 مليون و733 ألف جنيه، كما بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات خلال شهر يوليو 2017، 57 بيانًا جمركيًا "حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية"، بقيمة إجمالية 19 مليون و13 ألف جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 4 ملايين و614 ألف و994 جنيه.

وأشارت إلى أنه بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر يوليو 2017 حوالي 915 بيانًا جمركيًا بقيمة إجمالية 216 مليون و467 ألف و604 جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 48 مليون و93 ألف و14 جنيهًا، كما حصلت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة غرامات ومخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ 32 ألف و550 جنيهًا.