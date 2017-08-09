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اعتقال أربعة صحفيين فلسطينيين بتهمة "تسريب معلومات حساسة"

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مصراوي Masrawy

اعتقال أربعة صحفيين فلسطينيين بتهمة "تسريب معلومات حساسة"

10:20 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

فلسطينيون يتظاهرون في غزة ضد الحصار الاسرائيلي للق

(أ ف ب):

ذكر صحفيون فلسطينيون أن أجهزة الأمن في الضفة الغربية اعتقلت، ليل الثلاثاء، أربعة صحفيين فلسطينيين، فيما أكّد مسؤول أمني اعتقالهم بتهمة "تسريب معلومات حساسة".

وتناقل صحفيون فلسطينيون عبر رسائل خاصة ومجموعات الكترونية اعتقال مراسل قناة القدس الفضائية ممدوح حمامرة، وعامر ابو عرفة الذي يعمل في قناة محلية في الخليل، وطارق ابو زيد مراسل قناة الاقصى التابعة لحركة حماس في جنين، والمراسل الحر قتيبة قاسم من بيت لحم.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية عن مسؤول أمني تأكيده توقيف الصحافيين الاربعة اضافة الى اسمائهم، وذكرت الوكالة استنادا للمصدر الأمني انهم "متهمون بتسريب معلومات حساسة إلى جهات معادية".

ويتعرض الصحفيون الفلسطينيون الى مضايقات واعتقالات من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وكذلك الأمر من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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