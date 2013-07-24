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الحلقة (14) من مسلسل "ميراث الريح": أولاد "الطيب" يكتشفون أن أبيهم يعاني من ورم خبيث

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الحلقة (14) من مسلسل "ميراث الريح": أولاد "الطيب" يكتشفون أن أبيهم يعاني من ورم خبيث الحلقة (14) من مسلسل "ميراث الريح": أولاد "الطيب" يكتشفون أن أبيهم يعاني من ورم خبيث

كتب : مروة مدحت منذ 15 دقيقة

تبدأ أحداث الحلقة (14) من مسلسل "ميراث الريح" بترحيب مجلس إدارة مجموعة "الطيب" بالمدير الجديد ثابت الطيب، ويخبر الضابط رئيس المباحث أن الدكتور رشاد كاد أن يتورط ويعرف منه سر العمليات الجراحية التي يجريها، ويناقش سليم وصبري ما حدث في الاجتماع.

يتفق المدير المالي مع ثابت وماجد على إقصاء سليم وصبري وتهميشهم، ويفوق الحاج إبراهيم من غيبوبته ويسأل عن المرض الذي يعانيه، ويؤكد له رأفت أنه بخير لكن هناك مشكلة في أحد فقرات العمود الفقري لديه، ويطلب "الطيب" مقابلة جاد الله المحامي الخاص به، بينما يخبر أطباء المستشفى رأفت أن حالة الحاج غير مستقرة، وهناك احتمالية لتدهور صحته.

ويعرض حسام على ثابت مساعدته في أي شيئ يخص والده، ويتصل ثابت بليلى الراقصة ليخبرها أن حسام جاء للاعتذار له، ويقابل الحاج إبراهيم عطا الله في المستشفى ويطلب منه أن يتخذ عدة إجراءات، وتجتمع فردوس بأولادها ورأفت، ويشرح رأفت لأولاد الحاج إبراهيم ما يعاني منه الحاج، وحجم الورم الموجود عنده ونوعه.

يذهب عباس لزيارة الحاج إبراهيم في المستشفى، ويخبر الحاج إبراهيم الطيب زوجته فردوس، التي تقوم بدورها الفنانة عفاف شعيب، أنه سيكتب كل أملاكه وشركاته باسمها، وتذهب سلوى لزيارة مديحة في بيتها الجديد، ويعين ماجد والد باكي مدير للعلاقات العامة.

"ميراث الريح" من تأليف مصطفى محرم وإخراج يوسف شرف الدين، وبطولة محمود حميدة وسمية الخشاب وعفاف شعيب وطارق الإبياري.

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