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تركيا تشيد جدارًا أمنيًا على حدودها مع ايران

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مصراوي Masrawy

تركيا تشيد جدارًا أمنيًا على حدودها مع ايران

10:17 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

تركيا تشيد جدارًا أمنيًا على حدودها مع ايران

عمال يشيدون موقعا على الحدود التركية في المنطقة ال

(أ ف ب):

أعلن حاكم محافظة آغري في شرق تركيا، الثلاثاء، أن السلطات بدأت بناء "جدار أمني" على حدودها مع إيران.

وأضافت المحافظة في بيان أن "حاكم آغري سليمان إلبان زار الموقع حيث بدأت اعمال بناء جدار أمني على الحدود لتفقد سير العمل"، مشيرا إلى أن الزيارة وقعت بالاتفاق مع قوات الأمن.

وأظهرت صور نشرت على الموقع الالكتروني للمحافظة نقل كتل اسمنتية ضخمة.

وذكرت وكالة أنباء دوغان ان الكتل يبلغ طول كل منها مترين بارتفاع ثلاثة بزنة سبعة أطنان.

وكانت السلطات التركية أعلنت في مايو بناء جدار بطول 144 كم لمنع التحركات عبر الحدود لعناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه انقرة وحلفاؤها الغربيون بانه "إرهابي".

ويبلغ طول الحدود بين الدولتين قرابة 500 كم.

وبدأت تركيا بالفعل عام 2015 بناء جدار على حدودها مع سوريا لمنع تسلل جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية والعبور غير القانوني من بلد إلى آخر.

في يونيو، أكد وزير الدفاع فكري ايشيك اكمال 690 كلم من الجدار من اصل 828 كلم على الحدود مع سوريا.

وأضاف أن اجراءات امنية اضافية سيتم اتخاذها فور الانتهاء من بناء الجدار.

هذا المحتوى من

AFP

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