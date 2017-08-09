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ثلاث إصابات في قصف جوي اسرائيلي على مواقع لحماس في غزة

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مصراوي Masrawy

ثلاث إصابات في قصف جوي اسرائيلي على مواقع لحماس في غزة

10:14 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

ثلاث إصابات في قصف جوي اسرائيلي على مواقع لحماس في غزة

فلسطيني يرشق جنودا إسرائيليين بالحجارة خلال مواجها

(أ ف ب):

شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لحماس في قطاع غزة، ما اسفر عن وقوع ثلاث إصابات واضرار كبيرة، وفق مصادر أمنية وشهود عيان.

وقال مسؤول طبي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة انه "وصل إلى المستشفى ثلاثة مصابين احدهم مواطن يبلغ 26 عاما وهو في حالة خطرة جراء اصابته بشظية في الرأس اثر القصف الإسرائيلي على شمال غزة".

وأفاد مصدر أمني لفرانس برس بأن الطيران الإسرائيلي "نفّذ غارات استهدفت موقعين لكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) ما أسفر عن 3 اصابات واضرار جسيمة في المواقع والمنازل القريبة منها".

وأضاف أن طائرات الاف 16 استهدفت "بأربعة صواريخ موقع السفينة (العسكري التابع للقسام) في منطقة السودانية (شمال مدينة غزة)، ما أحدث اضرارا وادى إلى اصابة ثلاثة مواطنين في المنطقة السكنية القريبة من الموقع، وبصاروخين موقع فلسطين التابع أيضا للقسام ونقطة مراقبة قريبة منه في بلدة بيت لاهيا (شمال القطاع)".

وجاءت الغارات الإسرائيلية بعد سقوط صاروخ أطلق مساء الثلاثاء من قطاع غزة في جنوب اسرائيل، حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

ولم يسفر إطلاق الصاروخ عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات، كما ذكر ناطق عسكري اسرائيلي.

وخاضت اسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على القطاع ثلاث حروب منذ العام 2008.

وتُطلق صواريخ بين فترة وأخرى من قطاع غزة على جنوب اسرائيل، من جانب جماعات إسلامية متشددة معارضة لحماس.

إلا أن اسرائيل تُحمّل حماس المسؤولية عن كافة الصواريخ المنطلقة من القطاع، بغض النظر عمن يطلقها، وعادة ما تشن هجمات انتقامية ردا على هذه الصواريخ خلال ساعات.

هذا المحتوى من

AFP

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