مصادر أمنية: استشهاد 4 رجال شرطة في هجوم مسلح على طريق العريش-القنطرة

كتب – أشرف سويلم:

قالت مصادر أمنية في شمال سيناء والقاهرة إن مسلحين فتحوا النار على سيارة مدنية يستقلها أربعة من رجال الشرطة على طريق العريش-القنطرة الدولي، ما أسفر عن استشهادهم جميعا.

وأضافت المصادر أن ضابط شرطة كان يستقل سيارة تحمل رقم 52987 منطقة حرة بورسعيد، مع ثلاثة من رجال الشرطة، في طريقهم إلى مدينة العريش في شمال سيناء.

وأوضحت أن مسلحين كانوا ينتظرون السيارة بعد مسافة من كمين بئر العبد الأمني على طريق العريش-القنطرة الدولي، وفتحوا النار عليها.

وأفادت بأن القتلى بينهم أمين شرطة يدعى محمود الشناوي، وعريفي شرطة علي زكريا وعثمان أحمد. تم نقل الجثث إلى مستشفى العريش. تحدثت المصادر شريطة عدم كشف هوياتها لأنها غير مخولة الحديث إلى الصحافة.

وتطارد قوات الأمن المسلحين في المنطقة الصحراوية على جانبي الطريق.