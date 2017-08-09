أخبار عاجلة

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مصادر أمنية: استشهاد 4 رجال شرطة في هجوم مسلح على طريق العريش-القنطرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصادر أمنية: استشهاد 4 رجال شرطة في هجوم مسلح على طريق العريش-القنطرة

10:03 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

مصادر أمنية: استشهاد 4 رجال شرطة في هجوم مسلح على طريق العريش-القنطرة

كتب – أشرف سويلم:
قالت مصادر أمنية في شمال سيناء والقاهرة إن مسلحين فتحوا النار على سيارة مدنية يستقلها أربعة من رجال الشرطة على طريق العريش-القنطرة الدولي، ما أسفر عن استشهادهم جميعا.

وأضافت المصادر أن ضابط شرطة كان يستقل سيارة تحمل رقم 52987 منطقة حرة بورسعيد، مع ثلاثة من رجال الشرطة، في طريقهم إلى مدينة العريش في شمال سيناء.
وأوضحت أن مسلحين كانوا ينتظرون السيارة بعد مسافة من كمين بئر العبد الأمني على طريق العريش-القنطرة الدولي، وفتحوا النار عليها.

وأفادت بأن القتلى بينهم أمين شرطة يدعى محمود الشناوي، وعريفي شرطة علي زكريا وعثمان أحمد. تم نقل الجثث إلى مستشفى العريش. تحدثت المصادر شريطة عدم كشف هوياتها لأنها غير مخولة الحديث إلى الصحافة.

وتطارد قوات الأمن المسلحين في المنطقة الصحراوية على جانبي الطريق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضابط الأمن الوطني بـ"خلية ميكروباص حلوان": لم أثبت تفاصيل الواقعة

    أخبار

  • الداخلية تكشف تفاصيل الهجوم على سيارة شرطة أعلى "دائري الفيوم"

    أخبار

  • النيابة تأمر بمضاهاة فوارغ طلقات هجوم "البدرشين" بحادث "العياط"

    أخبار

  • "ذنبك ايه في الموت يا دُفعة".. حكاية 3 دقائق دموية في البدرشين (

    أخبار

إعلان

d3c35e705b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

8 الصبح - فيديو يفضح "سواقة السيدات " وهبة ماهر "دول لو فى الملاهي مش هيعملوا كدة"

8 الصبح - فيديو يفضح "سواقة السيدات " وهبة ماهر "دول لو فى الملاهي مش هيعملوا كدة"