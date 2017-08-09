الأهلي يتسلح بالتاريخ أمام سموحة لفك عقدة الـ10 سنوات

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره سموحة، في الساعة الثامنة مساءً، على ملعب برج العرب، لحساب منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

ويدخل الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري، المباراة أملًا في التأهل للنهائي بعد خروجه من البطولة العربية أمام الفيصلي، خاصة وأنه يطمح في التتويج بالبطولة بعد أن غابت عن دولاب بطولات القلعة الحمراء لمدة 10 سنوات.

في المُقابل يدخل نادي سموحة واضعًا أنظاره نحو الوصول للنهائي وتحقيق البطولة للمرة الأولى في تاريخه، لضمان مشاركته في بطولة الكونفدرالية.

تاريخ مواجهات الأهلي مع سموحة في كافة البطولات يشير إلى تفوق الأحمر، حيث تقابل الفريقان 16 مرة من قبل، تمكّن الأحمر من الفوز في 8 مواجهات، بينما خسر ثلاث مرات وحسم التعادل خمس مواجهات.

التقى الأهلي وسموحة في الدوري 14 مرة، حقق خلالها الأحمر الفوز 7 مرات، بينما خسر مرتين، وحسم التعادل خمس مواجهات.

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أحرز الأهلي في شباك سموحة في الدوري 23 هدفًا، بينما استقبلت الشباك الحمراء 14 هدفًا.

كما التقى الأهلي وسموحة في بطولة كأس مصر مرتين، حيث فاز الأحمر في مباراة وخسر الأخرى، وتمكّن الأهلي من إحراز هدفين في شباك سموحة فيما استقبل مثلهما.

ويعد عبد الله السعيد، هو هدّاف مواجهات الفريقين بـ7 أهداف، بدأت في لقاء الفريقين في الدور الأول من موسم 2011-2012، وكان آخرها في مباراة الدور الثاني من الموسم الماضي، والتي سجل خلالها اللاعب هدفين.

وفي الموسم الحالي التقي الأهلي وسموحة مرتين، حيث جاءت الأولى في الدور الأول وانتهت المواجهة بفوز الأحمر بهدف دون مقابل أحرزه سعد سمير، بينما انتهت مباراة الدور الثاني بفوز الأهلي بنتيجة 4-2، وأحرز أهداف الأحمر كل من صالح جمعة «هدفين» ومؤمن زكريا ورامي ربيعة.