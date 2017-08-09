أخبار عاجلة

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الأهلي يتسلح بالتاريخ أمام سموحة لفك عقدة الـ10 سنوات

Google+ Print
الأهلي يتسلح بالتاريخ أمام سموحة لفك عقدة الـ10 سنوات الأهلي يتسلح بالتاريخ أمام سموحة لفك عقدة الـ10 سنوات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره سموحة، في الساعة الثامنة مساءً، على ملعب برج العرب، لحساب منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس .

ويدخل الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري، المباراة أملًا في التأهل للنهائي بعد خروجه من البطولة العربية أمام الفيصلي، خاصة وأنه يطمح في التتويج بالبطولة بعد أن غابت عن دولاب بطولات القلعة الحمراء لمدة 10 سنوات.

في المُقابل يدخل نادي سموحة واضعًا أنظاره نحو الوصول للنهائي وتحقيق البطولة للمرة الأولى في تاريخه، لضمان مشاركته في بطولة الكونفدرالية.

تاريخ مواجهات الأهلي مع سموحة في كافة البطولات يشير إلى تفوق الأحمر، حيث تقابل الفريقان 16 مرة من قبل، تمكّن الأحمر من الفوز في 8 مواجهات، بينما خسر ثلاث مرات وحسم التعادل خمس مواجهات.

التقى الأهلي وسموحة في الدوري 14 مرة، حقق خلالها الأحمر الفوز 7 مرات، بينما خسر مرتين، وحسم التعادل خمس مواجهات.

شاهد أيضا

أحرز الأهلي في شباك سموحة في الدوري 23 هدفًا، بينما استقبلت الشباك الحمراء 14 هدفًا.

كما التقى الأهلي وسموحة في بطولة كأس مصر مرتين، حيث فاز الأحمر في مباراة وخسر الأخرى، وتمكّن الأهلي من إحراز هدفين في شباك سموحة فيما استقبل مثلهما.

ويعد عبد الله السعيد، هو هدّاف مواجهات الفريقين بـ7 أهداف، بدأت في لقاء الفريقين في الدور الأول من موسم 2011-2012، وكان آخرها في مباراة الدور الثاني من الموسم الماضي، والتي سجل خلالها اللاعب هدفين.

وفي الموسم الحالي التقي الأهلي وسموحة مرتين، حيث جاءت الأولى في الدور الأول وانتهت المواجهة بفوز الأحمر بهدف دون مقابل أحرزه سعد سمير، بينما انتهت مباراة الدور الثاني بفوز الأهلي بنتيجة 4-2، وأحرز أهداف الأحمر كل من صالح جمعة «هدفين» ومؤمن زكريا ورامي ربيعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟