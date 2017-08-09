«الزراعة» تطرح 49 ألف رأس ماشية استعدادًا لعيد الأضحى بأسعار مخفضة

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن طرح 49 ألف و446 رأس من العجول البقري والجاموسي، والأغنام والماعز، البلدية من إنتاج الوزارة، بالمحافظات المختلفة، استعداداً لعيد الأضحى المبارك، بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان لها انه تم طرح 261 رأس من عجول الجاموس البلدية بسعر 50 جنيه للكيلو قائم، و26 ألف و799 رأس من عجول البقري البلدية بسعر 55 جنيه للكيلو قائم، و7747 رأس من الأغنام والماعز بسعر 60 جنيه للكيلو قائم.

وأوضح البيان أنه تقرر بدء حجز الأضاحي بداية من الأحد المقبل، من خلال مزارع قطاع الإنتاج، ومحطات البحوث التابعة لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، والإدارة المركزية للمحطات والبحوث والتجارب، والمعمل الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومديريات الإصلاح الزراعي، ومديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة.

وشدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة إحكام عمليات الرقابة والمتابعة، على كافة منافذ البيع، لضمان عدم التلاعب، والتأكد من البيع بالأسعار المعلنة وللمواطنين وليس للتجار.

وقرر وزير الزراعة إلغاء كافة الراحات والإجازات للأطباء البيطريين والعاملين في مزارع الإنتاج الحيواني، من أجل تشديد وتكثيف عمليات الرقابة على كافة أسواق بيع وتداول اللحوم ومحلات الجزارة، والفنادق والمطاعم والنوادي، والأسواق والشوادر التي تقوم بعرض وبيع اللحوم وضبط أية مخالفات في عمليات التداول.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الزراعة ان إجمالي عدد رؤوس العجول الحية التي تم الموافقة على استيرادها من الخارج ووصلت بالفعل الى المحاجر البيطرية بغرض الذبيح الفوري، وتحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بلغت حوالي 14 ألف و414 رأس، فضلاً عن 13 ألف و567 رأس من العجول المستوردة بغرض التسمين جاهزة للذبيح خلال العيد.