بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة لائحة قانون الاستثمار وتوفير السلع

كتب - محمد غايات:

بدأ قبل قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل؛ لمناقشة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العمل على مواصلة خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017-2018، ومواجهة التحديات لتحقيق الأهداف التي تتضمنها الموازنة.

كما يناقش المجلس زيادة معدلات النمو، فضلاً عن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية من خلال دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامجي تكافل وكرامة، وبرامج الرعاية الصحية.

ويتطرق المجلس لمناقشة توافر السلع الغذائية في الأسواق بالأسعار المناسبة، بالإضافة إلى استعدادات الحكومة لاستقبال عيد الأضحى، والتأكيد على توافر اللحوم الحمراء بمنافذ وزارة الزراعة بالأسعار المناسبة.

ويستعرض المجلس موقف اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بعد أن أبدت بعض الوزارات بعض الملاحظات في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، يوم الأحد، على أن يتم توافق جميع الوزرات والجهات الحكومية على اللائحة وعرضها علي مجلس الوزراء ومن ثم عرضها على مجلس الدولة لإعطاء الرأي القانوني.