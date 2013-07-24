الحلقة (15) من مسلسل "ميراث الريح": "الطيب" يكتب كل ثروته باسم زوجته "فردوس"

كتب : مروة مدحت منذ 14 دقيقة

تبدأ أحداث الحلقة (15) من مسلسل "ميراث الريح" بذهاب رحمة إلى الدكتور رشاد لتنظيم جدول غرفة العمليات، وتبدأ في تنفيذ الخطة التي اتفقت مع الشرطة عليها، ويشرح الدكتور رشاد لرحمة ما يفعلوه في المرضى ليحاول أن يورطها معهم، ويحضر المحامي لإتمام إجراءات نقل الملكية للحاجة فردوس.

ويذهب ماجد إلى ثابت في منزله، ليخبره ثابت أن والده أحضر موظفين من الشهر العقاري، ويتفقا على أن يسألوا المحامي عن سبب ذهاب موظفي الشهر العقاري للحاج، ويخبر الحاج عبد الله رحمة ابنته، التي تقوم بدورها الفنانة سمية الخشاب، عن عرض الشراكة الذي يقدمه لها عباس.

ويذهب المحامي عطاالله لمقابلة ثابت وماجد، وتتذكر رحمة زوجها جمال والكثير من المواقف معه، ويطلب ثابت وماجد من المحامي أن يخبرهم سر زيارته لأبيهم فيرفض، فيهددوه، ويصر عطاالله على إصراره عدم البوح بسر الحاج إبراهيم لأولاده، ويذهب ثابت وماجد للحاج لسؤاله عن سبب زيارة عطاالله له، فيطردهم من الغرفة ويطلب مقابلة صبري وسليم.

ويوصي الحاج إبراهيم الطيب صبري وسليم على أولاده، ويقابل "الطيب" الحاج عبد الله وابنه رأفت ويوصيهم على أبنائه وزوجته، ويخبر أحد ممرضين المستشفى أن رحمة تعمل مع المباحث للإيقاع له، ويطلب الدكتور رشاد منه أن يراقبها بدقة.

"ميراث الريح" من تأليف مصطفى محرم وإخراج يوسف شرف الدين، وبطولة محمود حميدة وسمية الخشاب وعفاف شعيب وطارق الإبياري.