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"الأعلى للجامعات" يوافق على ٥ برامج جديدة للدراسات العليا بالجامعة العربية المفتوحة

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مصراوي Masrawy

"الأعلى للجامعات" يوافق على ٥ برامج جديدة للدراسات العليا بالجامعة العربية المفتوحة

09:59 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

الدكتور عبد الحي عبيد

القاهرة – (أ ش أ):

قال الدكتور عبد الحي عبيد، مدير الجامعة العربية المفتوحة بمصر، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق علي بدء الدراسة بكليات الجامعة بمدينة الشروق في خمسة برامج جديدة للدراسات العليا، تشمل ماجستير في الأدب الإنجليزي بكلية اللغة الإنجليزية وأدابها، وماجستير الحاسبات في تخصص تطوير البرمجيات وأمن المعلومات وتدقيق البرامج الرقمية بكلية الحاسبات والمعلومات، إضافة إلي دبلومتين في رياض الأطفال، والإدارة المدرسية تؤهل للعمل بالمدارس الدولية بكلية التربية.

وأضاف عبيد –في تصريحات اليوم الأربعاء- أن الجامعة العربية المفتوحة بمصر بصدد عقد امتحانات الفصل الدراسي الصيفي والمقررة في الفترة من 20 إلى 28 أغسطس الحالي، مشيرا إلى أنه تجرى حاليا الاستعدادات اللازمة لإقامة حفل التخرج السنوي للطلاب دفعة ٢٠١٧/٢٠١٦ والمزمع إقامته يوم ٣٠ أكتوبر القادم بحضور لفيف من كبار المسئولين عن التعليم فى والدول العربية.

وأشار إلى أن الجامعة العربية المفتوحة هي مؤسسة تعليمية مستقلة غير هادفة للربح، انطلقت بتمويل من برنامج الخليج العربي "أجفند" ولها ثماني فروع في الوطن العربي وهم (الكويت، المملكة العربية ، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، لبنان، مملكة البحرين، السودان، سلطنة عمان). وتتبنى نظام التعليم المدمج بين القاء المحاضرات ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية الذي يتميز بالمرونة من حيث ملائمة عملية التعلم مع ظروف الطلبة وقدراتهم .

وأضاف أنه يتم اعتماد درجات البكالوريوس فى مصر في 4 تخصصات وهي "إدارة الأعمال ، تقنيات المعلومات والحوسبة (علوم الحاسب الآلي) ،اللغة الإنجليزية والحوسبة , التربية" من المجلس الأعلى للجامعات بجمهورية مصر العربية ومن هيئة الاعتماد البريطانية، وتتفرد الجامعة بمنح طلابها ميزة الحصول على الشهادة البريطانية إلى جانب شهادتها المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

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