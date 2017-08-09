جرح فلسطينيين وجندي اسرائيلي برصاص جيش الاحتلال

صورة ملتقطة في 14 أيار/مايو 2017 لأحد شوارع مخيم ا

(أ ف ب):

أعلن الجيش الإسرائيلي جرح فلسطينيين اثنين وجندي، ليل الثلاثاء، برصاص جنود قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

ووقع الحادث خلال عملية توقيف فلسطينيين إثنين مطلوبين في مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشار متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن جنودا فتحوا النار باتجاه الفلسطينيين اللذين حاولا الفرار، فجرحا ونقلا الى المستشفى، وأصيب أحد الجنود بالرصاص.

ويقوم الجيش الإسرائيلي بانتظام بعمليات دهم في الضفة الغربية لتوقيف فلسطينيين يتهمهم بالقيام بـ"انشطة إرهابية" او بالانتماء إلى منظمات مثل حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.