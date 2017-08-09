مصرع عجوز دهسا تحت عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بسوهاج
مصرع عجوز دهسا تحت عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بسوهاج
10:05 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017
ارشيفيه
سوهاج – عمار عبدالواحد:
لقي عجوز مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار، اليوم الأربعاء، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج.
وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال إخطارًا من ناظر محطة سكة حديد المراغة باصطدام قطار بأحد الأشخاص ما أدى إلى وفاته.
وتبين أنه حال مرور "محسن قاعود قاسم" 60 عامًا، بالمعاش، ويقيم دائرة قسم طهطا شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، اصطدم به القطار رقم 986 "القاهرة – قنا" ما أدى إلى وفاته.
ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3273 إداري المركز لسنة 2017.
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