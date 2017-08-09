القبض على موظف بالمعاش انتحل صفة ضابط مخابرات في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، القبض على موظف بالمعاش، انتحل صفة ضابط مخابرات، ونصب على سائق، واستولى منه على مبلغ 10 آلاف جنيه بحجة توفير فرصة عمل له.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من "حسام الدين البدري محمود"، 27 عامًا، سائق، ويقيم بناحية أولاد نصير دائرة مركز سوهاج بقيام "منتصر. ن. أ" 64 عامًا، بالمعاش، ويقيم بناحية منشأة دعبس دائرة مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بانتحال صفة ضابط بالمخابرات، والنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل توفير فرصة عمل له بشركة الكهرباء، إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

وأكدت التحريات السرية التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية صحة الواقعة.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2843 جنح قسم أول سوهاج لسنة 2017.