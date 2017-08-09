وصول وسفر 395 ألف سائح بموانئ البحر اﻷحمر في النصف الأول من 2017

جنوب سيناء- داليا منير:

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن موانئ الهيئة شهدت وصول وسفر 350 ألف راكب، في النصف الأول من عام 2017، بمعدل زيادة 4% عن نفس الفترة العام السابق، من خلال استقبال 225 ألف راكب، ومغادرة 125 ألف آخرين وذلك بموانئ سفاجا ونويبع والغردقة.

وشهد ميناء سفاجا، وصول وسفر 200 ألف راكب بنسبة زيادة 13% عن الفترة المثيلة من العام السابق، من خلال استقبال 130 ألف راكب، ومغادرة 70 ألف آخرين، بينما شهد ميناء نويبع وصول وسفر 124 ألف راكب من خلال استقبال 70 ألف راكب ومغادرة 54 ألف راكب.

وشهد ميناء الغردقة وصول وسفر 26 ألف راكب بنسبة زيادة 172% عن الفترة المثيلة للعام السابق، من خلال استقبال 25 ألف راكب ومغادرة ألف راكب.

وأشار يوسف إلى أن موانئ الهيئة شهدت خلال نفس الفترة، وصول وسفر 45 ألف سائح بنسبة زيادة 24% عن الفترة المثيلة للعام السابق، من خلال استقبال 24 ألف سائح ومغادرة 21 ألف سائح بموانئ شرم الشيخ و سفاجا والغردقة ونويبع.

وشهد ميناء شرم الشيخ، وصول وسفر 9 آلاف سائح بنسبة زيادة 11% عن الفترة المثيلة للعام السابق من خلال استقبال 5 آلاف سائح، وسفر 4 آلاف آخرين بينما شهد ميناء سفاجا وصول وسفر 18 ألف سائح بنسبة زيادة 28% عن الفترة المثيلة للعام السابق من خلال استقبال 9 آلاف سائح ومغادرة 9 آلاف سائح.

من ناحية أخرى، شهد ميناء الغردقة وصول وسفر 4 آلاف سائح بنسبة زيادة 25% عن الفترة المثيلة للعام السابق من خلال استقبال 2000 سائح ومغادرة 2000 آخرين بينما شهد ميناء نويبع وصول وسفر 14 ألف سائح بنسبة زيادة 27% عن الفترة المثيلة للعام السابق، من خلال استقبال 8 آلاف سائح ومغادرة 6 آلاف آخرين.