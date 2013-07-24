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الحلقة (15) من "مزاج الخير": أفندينا يريد معلومات عن العمروتي

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الحلقة (15) من "مزاج الخير": أفندينا يريد معلومات عن العمروتي الحلقة (15) من "مزاج الخير": أفندينا يريد معلومات عن العمروتي

كتب : أروا الشوربجي منذ 13 دقيقة

شهدت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل "مزاج الخير"، كشف "نوح" الذي يلعب دوره الفنان حسن حسني محاولة هروب "سوريا" الخادمة التي تقوم بدورها الفنانة منه فضالي، بعد تعاونها مع الشرطة ونقلها للمعلومات، وقال لها إنه استخدمها لنقل المعلومات التي يريد نقلها للشرطة، وأنه سيتزوجها ردا على مساعدته في ذلك جيدا دون قصد منها.

وذهب "أفندينا" الذي يقوم بدوره الفنان مصطفي شعبان، إلى القمر الانتخابي لـ"بجاشي المر" الذي يقوم بدوره الفنان "ضياء الميرغني"، وطلب منه أن يعرف جميع المعلومات عن "العمروتي" .

مسلسل "مزاج الخير" من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج مجدي الهواري، وبطولة مصطفى شعبان ودرة وعلا غانم وحسن حسني وسميحة أيوب ومحمود الجندي وحسين الإمام ومحمد نجاتي ومي سليم ومنة فضالي.

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