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إصابة جنود فرنسيين في حادثة دهس بضاحية في باريس

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مصراوي Masrawy

إصابة جنود فرنسيين في حادثة دهس بضاحية في باريس

09:57 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

إصابة جنود فرنسيين في حادثة دهس بضاحية في باريس

أفراد من الشرطة الفرنسية في مكان الحادثة غربي باري

لندن (أ ف ب)
أصيب جنود فرنسيون بجروح في حادثة دهس سيارة في ضاحية ليفالوا-بيريه الغربية في العاصمة باريس، بحسب ما ذكرته سلطات الشرطة.

وأضافت الشرطة أنها بدأت على الفور عملية أمنية في المنطقة.

وقالت شرطة باريس في تغريدة على موقع تويتر "بدأ تدخل الشرطة على الفور. والبحث عن السيارة جار".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في الشرطة قوله إن ستة جنود أصيبوا في الحادثة، وأن أربعة منهم جروحهم طفيفة، أما الاثنان الآخران فجروحهما خطيرة.

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