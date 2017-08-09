إصابة جنود فرنسيين في حادثة دهس بضاحية في باريس
إصابة جنود فرنسيين في حادثة دهس بضاحية في باريس
09:57 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017
أفراد من الشرطة الفرنسية في مكان الحادثة غربي باري
لندن (أ ف ب)
أصيب جنود فرنسيون بجروح في حادثة دهس سيارة في ضاحية ليفالوا-بيريه الغربية في العاصمة باريس، بحسب ما ذكرته سلطات الشرطة.
وأضافت الشرطة أنها بدأت على الفور عملية أمنية في المنطقة.
وقالت شرطة باريس في تغريدة على موقع تويتر "بدأ تدخل الشرطة على الفور. والبحث عن السيارة جار".
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في الشرطة قوله إن ستة جنود أصيبوا في الحادثة، وأن أربعة منهم جروحهم طفيفة، أما الاثنان الآخران فجروحهما خطيرة.
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