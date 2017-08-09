أخبار عاجلة

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السعودية: ادعاء الخطوط القطرية دخولها أجواء المملكة من الغرب غير صحيح

Google+ Print

مصراوي Masrawy

: ادعاء الخطوط القطرية دخولها أجواء المملكة من الغرب غير صحيح

09:48 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

السعودية: ادعاء الخطوط القطرية دخولها أجواء المملكة من الغرب غير صحيح

الرياض- (أ ش أ):

نفت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية دخول الخطوط القطرية أجواء المملكة من الغرب، مشيرة إلي أن ادعاء الخطوط القطرية في هذا الشأن غير صحيح.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في بيان، أوردته قناة السعودية اليوم الأربعاء، إن أجواء المملكة من الغرب أجواء سيادية وقطر ممنوعة من عبورها.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة بالمقاطعة ومنع الطائرات المسجلة في قطر من استخدام مطارات المملكة وعبور أجوائها.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اختتام التمارين العسكرية التركية القطرية بنجاح

    أخبار

  • أزمة قطر.. لماذا تُجدد الكويت وساطتها بدعم أمريكي؟ (تقرير)

    أخبار

  • كيف تأثر قطر بعد شهرين من المقاطعة؟

    أخبار

  • حوار- أنور عشقي: لا خيار أمام قطر.. "إما تُغير أو تتغير"

    أخبار

إعلان

c25417bb5e.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟