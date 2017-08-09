السعودية: ادعاء الخطوط القطرية دخولها أجواء المملكة من الغرب غير صحيح
السعودية: ادعاء الخطوط القطرية دخولها أجواء المملكة من الغرب غير صحيح
09:48 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017
الرياض- (أ ش أ):
نفت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية دخول الخطوط القطرية أجواء المملكة من الغرب، مشيرة إلي أن ادعاء الخطوط القطرية في هذا الشأن غير صحيح.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في بيان، أوردته قناة الإخبارية السعودية اليوم الأربعاء، إن أجواء المملكة من الغرب أجواء سيادية وقطر ممنوعة من عبورها.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة بالمقاطعة ومنع الطائرات المسجلة في قطر من استخدام مطارات المملكة وعبور أجوائها.
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