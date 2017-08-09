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5 مصريين يحصلون على 530 ألف جنيه مستحقاتهم المتأخرة باليونان

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مصراوي Masrawy

5 مصريين يحصلون على 530 ألف جنيه مستحقاتهم المتأخرة باليونان

09:49 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

5 مصريين يحصلون على 530 ألف جنيه مستحقاتهم المتأخرة باليونان

محمد سعفان

كتبت - نورا ممدوح :

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بأثينا، تمكن من تسوية الخلافات العمالية مع صاحب مركب "فزليس" للصيد باليونان، لصرف مستحقات 5 من العاملين المصريين متأخرة منذ أكثر من 4 أشهر، بلغ إجماليها 25 ألفا و330 يورو، أي ما يوازي 531 ألفا و930 جنيها مصريا.

وكان الوزير كلف المستشار العمالي أشرف فؤاد، بمكتب التمثيل العمالي ، بمتابعة مشكلة العمال الخمسة، لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهم منذ أكثر من 4 أشهر، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها، وحل مشاكلها أول بأول.

وتلقى "سعفان" تقريرًا من المستشار العمالي بأثينا، أشار فيه إلى تم حل مشكلة العمال مع صاحب المركب بعد مماطله استمرت أربعة أشهر، حيث تم تقسيط المبالغ المستحقة للصيادين وبلغ إجمالي ما تم تحصيله لهم 25 ألفا و330 يورو، أي ما يوازي 531 ألفا و930 جنيها مصريا.

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