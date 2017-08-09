"سعفان" لممثلي "أبو قير للأسمدة": الحوار والتفاوض يخلق مناخًا لزيادة الإنتاج

كتبت - نورا ممدوح :

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، ممثلي شركة أبو قير للأسمدة بمحافظة الإسكندرية، بديوان عام الوزارة، لبحث مشاكل 1200 عامل من إجمالي 3000 عامل يعملون بنظام الورادي بالشركة.

حضر اللقاء عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية.

ووجه الوزير -بحسب بيان اليوم الأربعاء- الإدارة المختصة بالوزارة، بضرورة وضع تنظيم للعمل بالتوافق بين إدارة الشركة والتنظيم النقابي لتحقيق مصالح الطرفين.

وشدد سعفان، علي أن تحقيق التوافق في العمل، ونبذ أي صراعات وإعلاء مبدأ الحوار والتفاوض يخلق مناخا مستقراً، مما يؤدي لزيادة الإنتاجية.