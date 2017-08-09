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ضبط 3100 قرص مخدر بحوزة عامل في مطار سوهاج الدولي

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مصراوي Masrawy

ضبط 3100 قرص مخدر بحوزة عامل في مطار سوهاج الدولي

09:17 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

ضبط 3100 قرص مخدر بحوزة عامل في مطار سوهاج الدولي

ارشيفيه

سوهاج - عمار عبد الواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية في مطار سوهاج الدولي، اليوم الأربعاء، عامل أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى ، وبحوزته 3100 قرص لعقار الترامادول المخدر.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، إخطارًا من قسم شرطة مطار سوهاج الدولي بضبط "محمد. ق. ع" 29 سنة - عامل، مقيم بمحافظة أسيوط، أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى السعودية، وبحوزته عدد 3100 قرص لعقار الترامادول المخدر.

تم التحفظ على المضبوطات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

قيد المحضر برقم 2627 إداري مركز جرجا لسنة 2017.

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مصراوي Masrawy

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