بالصور.. الفريق محمود حجازي يتابع إجراءات القبول بالكليات والمعاهد العسكرية

بعد 20 عامًا من خدمة الأهالي.. ماذا يحتاج قصر ثقافة روض الفرج؟

كتب - مصطفى المنشاوي:

تفقد الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية لمتابعة سير الإختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة بدنيًا وطبيًا ونفسيًا لنيل شرف الانضمام إلى الكليات والمعاهد العسكرية للإعداد والتأهيل للتخرج كضباط مقاتلين قادرين على حمل راية الوطن واستكمال مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة.

شملت الزيارة المرور على إجراءات استقبال الطلبة المتقدمين لمكتب التنسيق، وتفقد لجان الاختبارات المختلفة للتأكد من سلامة الإجراءات طبقًا للشروط المحددة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، مؤكدًا على أن المعيار الأساسي لاختيار الطالب هو قدراته العلمية والبدنية والذهنية والشخصية التي تؤهله للعمل داخل القوات المسلحة.

كما تفقد الفريق محمود حجازي القياسات الطبية للطلبة المتقدمين واستمع إلى شرح تفصيلي من رئيس المجلس الطبي العسكري تضمن جميع الإجراءات التي يخضع لها الطلبة لتحديد لياقتهم الطبية ومدى ملائمتها لطبيعة العمل بصفوف القوات المسلحة.

كما أشاد رئيس الأركان بالمنافسة الشريفة بين الطلبة المتقدمين خلال المرور على لجان اختبارات اللياقة البدنية التي يتم خلالها تقييم القدرات البدنية للطلبة لانتقاء أفضل العناصر بناءً على المعايير القياسية للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.

وأكد الفريق محمود حجازي على ضرورة أن يكون لدى الطلبة المتقدمين القناعة التامة بأن القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين أبناء الوطن بكل حيادية وأن الأفضلية تكون للعناصر القادرة على اجتياز الاختبارات المختلفة وفق المعايير المحددة ودون النظر لأي اعتبارات أخرى.

ووجه رئيس الأركان الشكر للقائمين والمشرفين على مكتب التنسيق بالكلية الحربية وما يقدمه من تسهيلات وخدمات للطلبة من شأنها توفير الوقت والمجهود خلال الإجراءات وبما يضمن تحقيق مبدأ المساواة بين كافة المتقدمين، متمنيًا التوفيق والنجاح لكل الطلبة وأن يتمكنوا من اجتياز الاختبارات التي تؤهلهم بأن يكونوا شريان جديد ينبض داخل القوات المسلحة.