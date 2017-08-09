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مسؤول أمريكي: لا تغيير في المستوى الأمني بجزيرة غوام بعد تهديدات بيونج يانج

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مصراوي Masrawy

مسؤول أمريكي: لا تغيير في المستوى الأمني بجزيرة غوام بعد تهديدات بيونج يانج

08:28 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

مسؤول أمريكي: لا تغيير في المستوى الأمني بجزيرة غوام بعد تهديدات بيونج يانج

جزيرة غوام الأمريكية

واشنطن - أ ش أ:
أعلن مستشار الأمن الداخلي والدفاع المدني في جزيرة غوام الأمريكية جورج تشارفوريس عدم تغيير مستوى التهديد الأمني في الجزيرة بعد التهديدات الأخيرة التي أطلقتها .

وأكد تشارفوريس - في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء - أن مراقبة الأوضاع في الجزيرة الواقعة غرب المحيط الهادئ مستمرة كما هي.

وأعرب عن ثقته بأن وزارة الدفاع الأمريكية تراقب الوضع عن كثب وستبقى مستعدة لأي احتمال، كاشفًا عن وجود خطط دفاعية في الجزيرة للتصدي لأية تهديدات من كوريا الشمالية.

يأتي ذلك في أعقاب تهديدات بيونج يانج بأنها تدرس بنوع من التأني إمكانية ضرب جزيرة غوام، فيما حذر الرئيس دونالد من أن أية تهديدات جديدة من كوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة ستواجه بالنار والغضب بشكل لم يشهده العالم من قبل.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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