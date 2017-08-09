هكذا يمكنك التعامل مع الزوج الأناني

كتبت-نرمين الجلاد:

الرجل الأناني وفقاًلتعريف الخبراء هو من يفضل دائما مصالحة الشخصية تحت شعار "أنا وبعدي الطوفان"، وفي الغالب يمتنع عن مساعدة زوجته في أعباء المنزل، وتربية الأطفال،والاهتمام بها في أوقات مرضها ،ويتكلم دائما عن حقوقة وسعادته فقط ، وغالباً يكون غير معترف بأنانيته ولا يشعر بذلك.

لذلك عليك التأكد من عدم التسبب بأضرار لنفسك باستمرار التعامل مع شخص أناني، وخاصةً إذا كانت تربطك بهم علاقة وثيقة بهم كعلاقة الزوجية لأنهم يستهلكون صحتك النفسية والجسدية، لذلك تقدم الدكتور "فادية أبو شهبة"، أستاذة علم الأجتماع طرق التعامل مع الزوج الأناني:

1-من الأفضل استغلال فترة الخطوبة في معرفة شخصية زوجك المستقبلي، والإتفاق على تفاصيل العلاقة ومعرفة حقوق ووجبات كل من الطرفين.

2-يجب علي المرأة كتابة شروط في عقد الزواج لحماية مستقبلها، فعلي سبيل المثال يمكنها وضع شرط "تكملة الدراسة" أو "عدم ترك عملها"، وغيرها من الشروط التي تحميها من تسلط الرجل الأناني.

3-حاولى التحدث معه حول ما تتمنيه منه، ويفضل التحدث معه بشكل مباشر، واستخدمي أسلوب نقاش متحضر بعيدًا عن الجدال و"الخناقات الزوجية ".

4-كوني حازمة إذا تخطى الحدود اللائقة في كلامه أو طريقة تعامله معك،لأن التساهل في هذه الأمور يولد العنف فيما بعد .

5-يمكنك اهداءه كتاب عن أهمية العطاء او أخد كورس عن فن التعامل وأهمية االمشاركةفي العلاقات الإنسانية والاجتماعية، وأن سعادة من حولك سوف تنعكس عليك.