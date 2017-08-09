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خبير اقتصادي: توقيت قرارات «التموين» حول الدعم «صعب».. والتأثير سيكون سلبيا

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خبير اقتصادي: توقيت قرارات «التموين» حول الدعم «صعب».. والتأثير سيكون سلبيا خبير اقتصادي: توقيت قرارات «التموين» حول الدعم «صعب».. والتأثير سيكون سلبيا

التحرير

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أكد إبراهيم نوار، الخبير الاقتصادي، أن قرارات وزارة بشأن بطاقة التموين جاءت في وقت صعب، مشيرًا إلى أن المصريين في أشد الحاجة لهذا الدعم خاصة بعد غلاء الأسعار.

وقال نوار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت » المُذاع على «التليفزيون العربي»، إن وزارة التموين كان يجب عليها الرجوع لجهاز التعبئة والإحصاء للنظر في عدد المصريين المستحقين للدعم، ومعدلات الفقر ونسبتها في مصر، قبل إقصارها على من تقل رواتبهم عن 1500 جنيه، منوها إلى أن هذا القرار أثره سيكون سلبيا على المصريين.

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وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تصرحات وزارة التموين حول خسارتها في بيع السلع «غير مقبولة»، لأن الوزارة ليست ربحية، والمواطن المصري من حقه أن يأخذ دعمًا على السلع، لأنه يدفع من أمواله الضرائب التي تعد من مصادر الدخل الهامة للحكومة.

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التحرير

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