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مدير أمن دمياط: مكتبي الحقيقي في الشارع ولن نسكت على أي فساد

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مصراوي Masrawy

مدير أمن دمياط: مكتبي الحقيقي في الشارع ولن نسكت على أي فساد

07:22 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

مدير أمن دمياط: مكتبي الحقيقي في الشارع ولن نسكت على أي فساد

مدير الأمن

دمياط - محمد إبراهيم:
أكد اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن دمياط، أن الحملات مستمرة لإعادة الانضباط إلى شوارع المحافظة والتصدي للإشغالات، التي انتشرت في الميادين، وكذا تكثيف التواجد في مصيف رأس البر والعمل على قلب رجل واحد لتحقيق الأمن والأمان.

وأضاف مدير الأمن، في لقاء مع مندوبي الصحف بالمحافظة، أن جهاز الشرطة يسعى إلى فرض سياسة تعتمد على مواجهة المخالفات والتخلص منها، مؤكدًا: "نرفض الأخطاء ونسعى دائمًا إلى الحقيقة ولا أعمل من المكتب بل مكتبي الحقيقي في الشارع وبين الناس، أسمع منهم وأتحدث إليهم".

وأضاف خيرت أنه منذ اللحظة الأولى لتوليه منصبه الجديد أكد على أهمية احترام المواطن وكرامته، وتابع "لن نسكت على أي فساد حتى لو كان من ضابط شرطة وعلى الجميع الالتزام بالقانون والعمل على تنفيذه وتغليب المصلحة العامة".

وبيّن أن الفترة المقبلة تشهد حملات مكثفة لتطهير بحيرة المنزلة والقضاء على ظاهرة تعاطي المواد المخدرة في بعض البؤر في المحافظة، داعيًا الأهالي إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة في أي وقت.

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