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تجديد حبس 9 متهمين في أحداث جزيرة الوراق اليوم

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس 9 متهمين في أحداث جزيرة الوراق اليوم

07:04 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

تجديد حبس 9 متهمين في أحداث جزيرة الوراق اليوم

أحداث جزيرة الوراق

كتب - محمود الشوربجي:
ينظر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة تجديد حبس 9 أشخاص، في اتهامهم بإثارة الشغب خلال الاشتباكات التي وقعت في أحداث الوراق أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات بجزيرة الوراق.

ووجهت النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، عدة تهم للمتهمين شملت التعدي على موظفين أثناء تأدية وظيفتهم، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة وذخيرة، والتعدي على رجال الشرطة بهدف منع تنفيذ قرارات الإزالة.

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مصراوي Masrawy

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