شريف إسماعيل يرأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم
شريف إسماعيل يرأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم
06:29 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017
اجتماع مجلس الوزراء
كتب - محمد غيات:
يرأس رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.
ومن المقرر أن يناقش المجلس تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن العمل على مواصلة خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017-2018، ومواجهة التحديات لتحقيق الأهداف التي تتضمنها الموازنة، من خلال ترشيد الإنفاق، وزيادة معدلات النمو، فضلاً عن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية من خلال دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامجي تكافل وكرامة، وبرامج الرعاية الصحية.
كما يناقش المجلس توافر السلع الغذائية في الأسواق بالأسعار المناسبة، بالإضافة إلى استعدادات الحكومة لاستقبال عيد الأضحى، والتأكيد على توافر اللحوم الحمراء بمنافذ وزارة الزراعة بالأسعار المناسبة.
كما يتطرق الاجتماع لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بعد أن أبدت بعض الوزارات بعض الملاحظات في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، أول من أمس، على أن يتم توافق جميع الوزرات والجهات الحكومية على اللائحة وعرضها علي مجلس الوزراء ومن ثم عرضها على مجلس الدولة لإعطاء الرأي القانوني.
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