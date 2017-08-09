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رئيس مجلس النواب في المنصورة اليوم لمناقشة رسالة دكتوارة

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مصراوي Masrawy

رئيس مجلس النواب في المنصورة اليوم لمناقشة رسالة دكتوارة

06:37 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

رئيس مجلس النواب في المنصورة اليوم لمناقشة رسالة دكتوارة

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

الدقهلية - رامي القناوي:
يشارك الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لجنة مناقشة رسالة دكتوراة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، مقدمةً من الباحثة بسمة محمد أمين، المدرس المساعد بقسم القانون العام، تحت عنوان "القرائن في القانون الإداري: دراسة مقارنة".

وتعد هذه المشاركة هي الأولى لرئيس مجلس النواب منذ توليه منصبه.

يتولى الإشراف على الرسالة الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور المصري، وأحد المشاركين في الإشراف على أكثر من 200 رسالة علمية، وله العديد من المؤلفات، والدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق، فضلاً عن حضور عدد من الوزارء السابقين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومنهم الدكتور الهلالي الشربيني وزير التعليم السابق، والدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم الأسبق.

ومن المقرر أن يستقبل رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد القناوي، رئيس مجلس النواب، لتكريمه بقاعة مجلس الجامعة قبل بدء مناقشة الرسالة بقاعة "السنهوري" في كلية الحقوق.

من جهته، قال الدكتور صلاح الدين فوزي إن موضوع الرسالة المقدمة من الموضوعات الهامة والجديدة، وتعد من أحدث موضوعات الإثبات في التقاضي، وتضم القرائن القانونية التي ذكرها والقرائن القضائية التي يضعها القضاة من خلال الأحكام، واستخدام ذلك أمام المحاكم أو في التحكيم أو أمام الإدارة.

كما تتناول الرسالة الجوانب الإجرائية الدقيقة، والتي تعد فسلفة القانون.

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مصراوي Masrawy

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