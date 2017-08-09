أخبار عاجلة

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

علي غنيم: مصر طريقها للقضاء على ظاهرة التحرش بالسياح

Google+ Print
علي غنيم: مصر طريقها للقضاء على ظاهرة التحرش بالسياح علي غنيم: مصر طريقها للقضاء على ظاهرة التحرش بالسياح

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا، إن قضاء على ظاهرة الإرهاب سيعود على السياحة بالخير، مشيرًا إلى أن عدد الوافدين لمصر قبل 2011 كان قد وصل إلى 13 مليون سائحا.

وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على «التليفزيون العربي»، أن هناك طفرة في مجال السياحة حاليًا مقارنة بالـ7 سنوات الماضية، ولذلك «علينا أن نكون على المستوى العالمي في السياحة، وأن نقوم بزيادة الحملات الترويجية للسياحة المصرية والمزارات».

شاهد أيضا

وتابع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا، أن 5 مليون مصريا يعملون في القطاع السياحي، و20 مليون مصري يأكلون من وراء السياحة، لافتا إلى أن عدد المراكب العاملة بين الأقصر وأسوان وصل إلى 260 مركب، وعلى الرغم من هذا العدد الكبير، كان يعمل منهم من 30 إلى 40 مركب فقط.

وعن تأثير التحرش على السياحة الوافدة لمصر، ذكر: «لما انتشر أن فيه بالسياح، بدأنا في تثقيف العمال، ونحن الآن في طريقنا للقضاء على بالسياح الوافدين لمصر».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟