علي غنيم: مصر طريقها للقضاء على ظاهرة التحرش بالسياح

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قال علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا، إن قضاء مصر على ظاهرة الإرهاب سيعود على السياحة بالخير، مشيرًا إلى أن عدد الوافدين لمصر قبل 2011 كان قد وصل إلى 13 مليون سائحا.

وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على «التليفزيون العربي»، أن هناك طفرة في مجال السياحة حاليًا مقارنة بالـ7 سنوات الماضية، ولذلك «علينا أن نكون على المستوى العالمي في السياحة، وأن نقوم بزيادة الحملات الترويجية للسياحة المصرية والمزارات».

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وتابع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا، أن 5 مليون مصريا يعملون في القطاع السياحي، و20 مليون مصري يأكلون من وراء السياحة، لافتا إلى أن عدد المراكب العاملة بين الأقصر وأسوان وصل إلى 260 مركب، وعلى الرغم من هذا العدد الكبير، كان يعمل منهم من 30 إلى 40 مركب فقط.

وعن تأثير التحرش على السياحة الوافدة لمصر، ذكر: «لما انتشر أن فيه تحرش بالسياح، بدأنا في تثقيف العمال، ونحن الآن في طريقنا للقضاء على ظاهرة التحرش بالسياح الوافدين لمصر».