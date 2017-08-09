"هن قادرات".. قافلة خدمية مكبرة لخدمة أهالي بلاط بالوادي الجديد اليوم

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تنظم محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، قافلة خدمية مكبرة لخدمة أبناء قرية الزيات التابعة لواحة بلاط لمدة يوم واحد، ضمن فعاليات مبادرة "هن قادرات".

وأوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، نادية عزمي ويصا، لمصراوي، أن القافلة يشارك فيها المجلس القومي للسكان، وفرع محو الأمية وتعليم الكبار، ومديرية التضامن الاجتماعي، لبحث الحالات المستحقة لمعاش "تكافل وكرامة"، وفرع الهيئة المصرية لتنشيط السياحة ومديرية الصحة.

أضافت نادية أن القافلة تشمل خدمات طبية في تخصصات (الباطنية - الأطفال - النساء والتوليد - العظام - الجلدية)، إضافة إلى توزيع مواد تموينية لبعض أهالي القرية مقدمة من إدارة الأوقاف.

كانت محافظة الوادي الجديد أعلنت العام الماضي عن تدشين مبادرة تحت عنوان "هن قادرات"، في حضور الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، لتنظيم قوافل خدمية تجوب قرى المحافظة لخدمة أبناء المناطق المحرومة في كل المجالات.