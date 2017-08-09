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اعتصام رمزي لصيادلة شرق الدلتا بالدقهلية اليوم

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مصراوي Masrawy

اعتصام رمزي لصيادلة شرق الدلتا بالدقهلية اليوم

06:13 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

اعتصام رمزي لصيادلة شرق الدلتا بالدقهلية اليوم

أرشيفية

الدقهلية - رامي القناوي:
أعلن مجلس نقابة الصيادلة في محافظة الدقهلية عن تنظيم اعتصام رمزي، لمدة 12 ساعة، لأعضاء نقابات الصيادلة بمنطقة شرق الدلتا، اليوم الأربعاء، لـ "لمطالبة بحقوق مهنة الصيدلة".

وأوضح الدكتور سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية، أن الاعتصام هذه المرة على مستوى 6 مناطق بالجمهورية، مشيرًا إلى توسع في نطاق الاعتصام في مرحلة قادمة، يشمل مستشفى النقابات الفرعية، وذلك من أجل تنفيذ 6 مطالب حددتها النقابة في توحيد سعر الدواء طبقًا لآخر تسعيرة صادرة من الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، والعودة بالعمل بقرار 200 لعام 2012 والخاص بنظم فتح الصيدليات، وتفعيل القرار 115 لعام 2017 الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وإلغاء إنشاء معاهد خاصة بالتصنيع الدوائي لاعتدائها على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والالتزام بتكليف كل الخريجين من كليات الصيدلة دفعة 2016، والالتزام بصرف بدل العدوى للصيادلة الحكوميين.

وأضاف شمعة: "نتلافى في الوقت الراهن الدعوة لجمعية عمومية والتي ستفرض علينا الإضراب الذي لا نريد الدخول فيه، ولدينا مطالب جيدة وأخرى قديمة ندعو الوازرة إلى الاستجابة لهم جميعًا".

وكان مجلس نقابة النقابة العامة لصيادلة قرر إقامة اعتصام رمزي لمجالس نقابات الصيادلة الفرعية لمنطقة شرق الدلتا في مقر النقابة الفرعية الدقهلية، في وقت أوضح فيه نقيب صيادلة الدقهلية أن مجلس النقابة مستمر في اتخاذ كل الفعاليات والإجراءات اللازمة للحفاظ على مقدرات مهنة الصيدلة والعاملين بها، بما يصب في صالح الوطن ككل والقطاع الطبي والمريض على وجه الخصوص، على حد قوله.

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