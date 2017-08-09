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جمال حمزة: الزمالك «عايز فرقة».. وشيكابالا الوحيد اللي بيحاول

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جمال حمزة: الزمالك «عايز فرقة».. وشيكابالا الوحيد اللي بيحاول جمال حمزة: الزمالك «عايز فرقة».. وشيكابالا الوحيد اللي بيحاول

التحرير

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قال جمال حمزة، لاعب نادي السابق، إن النادي الأبيض يحتاج إلى فريق كامل حاليًا لاستعادة توازنه، معلقًا: «لا عارفين نهاجم ولا عارفين ندافع». 

وودع الزمالك بطولة كأس ، بعد الخسارة أمام المصري البورسعيدي، في نصف نهائي البطولة، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.    

وأضاف «حمزة»، في حلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة « sports»، أن مجلس الإدارة، والجهاز الفني لا يتحملون المستوى الهزيل الذي يظهر به اللاعبون في المباريات الأخيرة.

ودافع نجم القلعة البيضاء السابق، عن قائد الفريق محمود عبد الرازق «شيكابالا»، مؤكدًا أنه اللاعب الوحيد الذي يحاول مساعدة الفريق، رغم أنه في حاجة لدعم زملائه داخل الملعب، مشددًا: «صعب أي حد فاهم في الكورة ينتقد شيكابالا قدام المصري».

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وعن حسام باولو، أشار إلى أنه لم يظهر بالمستوى المطلوب، رغم أنه كان نجمًا وهدافًا للدوري مع الداخلية وسموحة، مرجعًا السبب إلى عدم تأقلمه مع طريقة لعب الزمالك. 

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التحرير

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