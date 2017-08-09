وزير المالية: نستهدف خفض العجز في العام المالي المقبل إلى 9.2% (فيديو)

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قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الدولة تستهدف خفض العجز خلال العام المالي المقبل من 10.9% إلى 9.2%.

وأضاف الجرحي، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء دي أم سي»، المذاع على قناة «دي أم سي»: «هناك دول كثيرة لديها مديونيات لكن الأهم هو حجم هذه المديونيات مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي».

وتابع الوزير، أن العام المالي الماضي شهد تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالأعوام السابقة منذ ثورة يناير2011، موضحًا أن وجود عجز بالموازنة يعني زيادة المصروفات عن الإنتاج، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية وإيرادات قناة السويس، وفوائض شركات القطاع العام والأعمال ساهمت في خفض عجز الموازنة.