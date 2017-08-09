اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون"
اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون"
04:01 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017
محاكمة متهم بخلية الزيتون
كتب - صابر المحلاوي:
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، الحكم في إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة اعلاميًا بـ"خلية الزيتون الإرهابية".
ويواجه المتهم عدة تهم، منها تأسيس جماعة إرهابية استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 أقباط والشروع في قتل 2 آخرين، داخل محل بيع مصوغات ذهبية بحي الزيتون.
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