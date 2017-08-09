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اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون"

04:01 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

محاكمة متهم بخلية الزيتون

كتب - صابر المحلاوي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، الحكم في إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة اعلاميًا بـ"خلية الزيتون الإرهابية".

ويواجه المتهم عدة تهم، منها تأسيس جماعة إرهابية استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب في ، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 أقباط والشروع في قتل 2 آخرين، داخل محل بيع مصوغات ذهبية بحي الزيتون.

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