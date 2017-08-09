التموين: لو استبعدنا اللي دخله فوق 1500 جنيه من البطاقات «نقفل الوزارة»

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قال محمد سويد، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القرار رقم 178 لعام 2017، الذي اتخذته الوزارة بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، وحددت المادة الأولى منه «الفئات المستحقة للدعم»، صدر أمس الثلاثاء، دون معرفة الوزارة بتوقيت الإصدار، موضحًا: «كل قرار يأخذ دورة حتى يتم إصداره، وفوجئنا بالقرار في الجريدة الرسمية».

وأضاف سويد، خلال حواره مع الدكتور معتز عبد الفتاح، ببرنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أمس، أن قرار استخراج البطاقات للمواطنين من محدودي الدخل تم صدوره من قبل، مستكملًا: «القرار كان موجود في 2006 بنفس الضوابط، ولكن بعد فترة تم صدور قرار آخر بوقفه حتى يتم تنقية البطاقات».

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وتابع: «فوجئنا بشائعات كثيرة عقب صدور القرار، زي إن اللي دخله فوق 1500 جنيه مش هياخد تموين»، معلقًا: «يا جماعة إحنا لو استبعدنا اللي فوق 1500 جنيه هنقفل وزارة التموين أصلًا، كل الناس هتاخد تموين، كل الموضوع إن كان في حالات ساقطة وأرادنا من هذا القرار نقولهم تعالوا خدوا تموين».

وأشار سويد، إلى أن «مصر أكبر دولة في العالم تستورد قمح»، مستكملًا: «مصر لو دخلت مناقصة على قمح سعره عالميًا يتحرك»، مشددًا على ضرورة عدم الاعتماد بطريقة كلية على الخبز وحده وكأنه لا غنى عنه بكل الوجبات.