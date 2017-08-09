أخبار عاجلة

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

التموين: لو استبعدنا اللي دخله فوق 1500 جنيه من البطاقات «نقفل الوزارة»

Google+ Print
التموين: لو استبعدنا اللي دخله فوق 1500 جنيه من البطاقات «نقفل الوزارة» التموين: لو استبعدنا اللي دخله فوق 1500 جنيه من البطاقات «نقفل الوزارة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال محمد سويد، مستشار وزير والتجارة الداخلية، إن القرار رقم 178 لعام 2017، الذي اتخذته الوزارة بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، وحددت المادة الأولى منه «الفئات المستحقة للدعم»، صدر أمس الثلاثاء، دون معرفة الوزارة بتوقيت الإصدار، موضحًا: «كل قرار يأخذ دورة حتى يتم إصداره، وفوجئنا بالقرار في الجريدة الرسمية».

وأضاف سويد، خلال حواره مع الدكتور معتز عبد الفتاح، ببرنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أمس، أن قرار استخراج البطاقات للمواطنين من محدودي الدخل تم صدوره من قبل، مستكملًا: «القرار كان موجود في 2006 بنفس الضوابط، ولكن بعد فترة تم صدور قرار آخر بوقفه حتى يتم تنقية البطاقات».

شاهد أيضا

وتابع: «فوجئنا بشائعات كثيرة عقب صدور القرار، زي إن اللي دخله فوق 1500 جنيه مش هياخد تموين»، معلقًا: «يا جماعة إحنا لو استبعدنا اللي فوق 1500 جنيه هنقفل وزارة التموين أصلًا، كل الناس هتاخد تموين، كل الموضوع إن كان في حالات ساقطة وأرادنا من هذا القرار نقولهم تعالوا خدوا تموين».

وأشار سويد، إلى أن « أكبر دولة في العالم تستورد قمح»، مستكملًا: «مصر لو دخلت مناقصة على قمح سعره عالميًا يتحرك»، مشددًا على ضرورة عدم الاعتماد بطريقة كلية على الخبز وحده وكأنه لا غنى عنه بكل الوجبات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟