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زوجان يشتريان شارع في سان فرانسيسكو... تعرف علي ثمنه

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مصراوي Masrawy

زوجان يشتريان شارع في سان فرانسيسكو... تعرف علي ثمنه

03:11 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

زوجان يشتريان شارع في سان فرانسيسكو... تعرف علي ثمنه

شارع بريسيديو

كتبت-نرمين الجلاد:

أستطاع زوجان شراء أحد أكثر شوارع مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا تميزا وأهمية، مقابل 90 ألف دولار فقطً ،وذلك وفقاً لما جاء في صحيفة"سان فرانسيسكو كرونيكل"

وتمكن الزوجان تينا لام والمستثمر العقاري مايكل تشنغ،من شراء شارع بريسيديو خلال مزاد، عقد في أبريل عام 2015، دون علم السكان،حيث عقد المزاد نتيجة توقف اتحاد ملاك شارع بريسيديو عن دفع ضريبة عقارية سنوية، تقدر بنحو 14 دولارا، لمدة 3 عقود.

وأوضح "مايكل تشنغ" مالك الشارع أنهم يدرسون فرض رسوم على أصحاب المنازل، مقابل السماح بترك سياراتهم في شارعهما الخاص .

الأمر الذي أغضب ملاك العقارات وسكان الشارع اللذين قدموا التماسا لإلغاء عملية البيع

وقالت " أماندا فريد،" المتحدثة باسم مجلس المدينة أن 99 بالمائة من ملاك العقارات في سان فرانسيسكو يدفعون ضرائبهم في الوقت المحدد مع التأكد من تحديث العناوين البريدية.

 

 

 

 

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