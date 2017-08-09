اليوم.. نظر تجديد حبس 6 من مؤسسي "اتحاد الجرابيع" بتهمة إثارة الشغب

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 6 أشخاص من مؤسسي "اتحاد الجرابيع"، لاتهامهم بالانضمام وتأسيس جماعة بمخالفة القانون للتحريض على العنف وإثارة الشغب، والتظاهر دون تصريح.

وقررت غرفة المشورة، في وقت سابق، رفض الاستئناف المقدم من 3 من مؤسسي "اتحاد الجرابيع" على قرار تجديد حبسهم 15 يومًا بتهمة التحريض على إثارة الرأي العام وتنظيم مظاهرة دون تصريح.

ودفع المحامي أسامة الجوهري دفاع المتهمين سارة مهني ومها مجدي وأحمد نصر الدين، بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بشأنهم، مطالبًا باستبدال الحبس بأية تدابير احترازية، مراعاة لظروف المتهمين، وإخلاء سبيلهم بأي ضمان مالي.

والمحبوسون على ذمة القضية هم: نانسي كمال، وسارة مهنى، ومها مجدي، وإيناس إبراهيم، وأحمد نصر، ومحمد محفوظ.

وقررت النيابة في وقت سابق، حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم عددًا من التهم منها التحريض على تظاهر، وانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، والحصول على تمويل خارجي لتنفيذ أعمال إرهابية، وحيازة محررات ومطبوعات لنشر أخبار كاذبة.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين أثناء وجودهم بحديقة الأزهر وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة الدرب الأحمر، وتم تحرير المحضر رقم 1483 جنح الدرب الأحمر لسنة 2017.