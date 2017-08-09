بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية بمديرية أمن كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

اعتمد مدير أمن كفر الشيخ اللواء أحمد صالح، مساء اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات داخلية، شملت المراكز والأقسام الشرطية وإدارات مديرية الأمن المختلفة.

تضمنت الحركة تعيين اللواء خالد إسماعيل مساعدًا لمدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، واللواء عزت صادق مساعدًا لمدير الأمن للشؤون المالية والإدارية، واللواء جمال سامون مساعدًا لمدير الأمن للوحدات، واللواء أسامة شلبي مساعدًا لمدير الأمن للأفراد، واللواء طارق سيف النصر مساعدًا لمدير الأمن للشرطة المتخصصة.

كما تضمنت الحركة تعيين اللواء عماد أبو النور مساعدًا لمدير الأمن لفرقة شرطة دسوق، واللواء ياسر رشاد مساعدًا لمدير الأمن لفرقة الحامول، والعميد سمير جاد مديرًا لإدارة التفتيش، والعميد غباشي بدوي مديرًا لإدارة التدريب، والعميد طارق قناوي رئيسًا لقسم التراخيص.

كما جددت الثقة في العميد إيهاب سمير رئيسًا لقسم المعلومات، والعقيد باسم حسين وكيلاً لإدارة المرور.

وعين العقيد أحمد رجب رئيسًا لقسم الرقابة الجنائية بدلاً من العميد ممدوح السعيد، وتم الإبقاء على كلا من: المقدم محمود عبدالباسط بشّتة مديرًا لمكتب مدير الأمن، والمقدم أشرف نبيه سعيد مديرًا لقسم العلاقات العامة والإعلام، والنقيب ممدوح محمد ضابطًا بمكتب الرئاسة، والملازم أول ميريهان رضا زرد ضابطًا بقسم العلاقات العامة والإعلام، والرائد أحمد سمير حسن رئيسًا لقسم المرور.

شملت الحركة أيضًا العقيد أحمد عبد السلام مأمورًا لقسم أول كفر الشيخ، والعقيد عبد الحليم فايد مأمورًا لمركز شرطة كفر الشيخ، والعميد أحمد البنا مأمورًا لمركز شرطة بيلا، والعميد أيمن بهجت مأمورًا لمركز سيدي سالم، والعقيد عماد جلال مأمورًا لمركز الرياض، والعقيد خالد فتح الله مأمورًا لمركز قلين.

كما تضمنت حركة مأموري الأقسام والمراكز تعيين العقيد محمد عبد الفتاح الحوفي مأمورًا لقسم شرطة بيلا، والعقيد طارق مصطفى مأمورًا لمركز شرطة البرلس، وجددت الثقة في العميد سعد سليط، مأمورًا لمركز دسوق، والعميد هشام مطر مأمورًا لقسم دسوق، والعميد محمد العدلي مأمورًا لمركز فوه، والعميد حاتم فايد مأمورًا لقسم ثان كفر الشيخ، والعميد عبد الحميد بركات مأمورًا لمركز مطوبس.

وشملت حركة نواب مأموري المراكز والأقسام الشرطية، تعيين المقدم عادل عبد الوهاب نائبًا لمأمور مركز بيلا، والرائد أحمد البابلي نائبًا لمأمور قسم أول كفر الشيخ، والرائد أحمد عبد السلام الشناوي نائبًا لمأمور مركز شرطة كفر الشيخ، والرائد محمود عبد الباسط حمادة نائبًا لمأمور قسم ثان كفر الشيخ، والرائد أحمد الجمل نائبًا لمأمور مركز البرلس.