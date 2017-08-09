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صورة وخبر: نساء سوريا.. "حمل ثقيل ووطن حزين"

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: نساء سوريا.. "حمل ثقيل ووطن حزين"

01:31 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

نساء سوريا.. رحالة في وطنهم (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري: 

أعلن نشطاء مقتل 29 مدنيا مساء بينهم 14 طفلا، في ضربات للتحالف الدولي نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية على مدينة الرقة السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر طبية تأكيدها أن 16 شخصًا من القتلى نازحون من مدينة تدمر إلى الرقة، ويسكنون في منزل قصفه التحالف بقيادة واشنطن.

وذكرت الوكالة أن الرقة قصفت خلال الـ48 ساعة الماضية بأكثر من 70 غارة جوية، وأكثر من 800 قذيفة مدفعية من قبل التحالف وقوات سوريا الديمقراطية.

وتشهد أحياء مدينة الرقة مواجهات عنيفة بين مسحلي "داعش" وقوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها واشنطن لتحرير المدينة من قبضة "داعش".

وفي قرية "حاوي الهوى" على أطراف المدينة التقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة لمجموعة من النازحين تضم نساءًا وأطفالًا فارين من مناطق القتال.

وبينما تحمل بعض النساء أطفالهن تحمل آخرى حقيبة سفر تنتقل بها من مكان إلى مكان بعدما أصبح الترحال رفيقهم وثقيل الأحمال قرينهم، في رحلة عناء قلماء يمضي يوم دون أن يسلكها سوريون إما نازحون أو عائدون إلى ديار لم تترك الحرب إلى بعدما أصبح الكثير منها ركام.

 

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