بيان من البيئة بشأن قرش هاجم سائحة بساحل مرسى علم

كتبت - مادي غيث:

أعلنت وزارة البيئة عن تشكيل لجنة من خبراء قطاع حماية الطبيعة والجامعات، لإجراء المسوحات اللازمة بسواحل البحر الأحمر، والوقوف على ملابسات حادث عقر سمكة قرش لنزيلة بإحدى القرى السياحية في مدينة مرسى علم.

يترأس اللجنة الدكتور محمود حنفي أستاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس ومستشار وزير البيئة، فيما تضم في عضويتها الدكتور مصطفى فودة مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي، ومجموعات عمل ميدانية من باحثي محميات البحر الأحمر.

وفيما أشارت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، إلى بيان لاحق فور اكتمال أعمال المسوحات اللازمة، لفتت إلى التنسيق مع وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر لغلق الشاطئ محل الحادث لمدة 48 ساعة، لتمكين أعمال الرصد والمسوحات.

وورد إلى إلى غرفة عمليات قطاع حماية الطبيعة بلاغ في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الماضي، حول تعرض نزيلة في الخامسة والعشرين من عمرها، بإحدى القرى السياحية بمرسى علم في محافظة البحر الأحمر (منطقة مرسى غالب) لهجوم من سمكة قرش، أثناء مزاولة أنشطة السباحة والغطس السطحي بالمياه العميقة، خلف العلامات التحذيرية.

وفور الحادث، نُقلت المصابة إلى مستشفى بورتوغالب للفحص الطبي، حيث تلقت العلاج وغادرت مساء اليوم التالي، فيما تلقت اتصالاً هاتفيًا من وزير البيئة مساء يوم إصابتها للاطمئنان على حالتها.

إلى ذلك، أُوفد فهمي مدير محميات البحر الأحمر إلى المصابة للاستفسار منها عن الحادث، الذي تشير ملابساته المبدئية -وفق رواية المصابة وصديقها- إلى أن مجموعة من ممارسي رياضة السباحة بالنظارة (سنوركل)، يصل عددهم إلى 40 فردًا اقتربوا من مجموعة من الدرافيل سعيًا وراء السباحة معها، إلا أنه أثناء عودتهم تجاه الساحل ظهرت سمكة قرش من النوع المحيطي، ما أدى إلى حالة من الخوف زادت بعد أن اقتربت من أحدهم، الذي دفعها بقدمه، فانحرفت عنه في طريق المصابة وعقرتها.

وكانت وزارة البيئة أصدرت بيانًا بتاريخ 12 يوليو الماضي، عنونته بـ "إرشادات وزارة البيئة للمصطافين بالبحر الأحمر"، وطالبت بالتزام إرشاداته وحمّلت كل من إدارات الشواطئ والقرى السياحية ومرتادي الشواطئ عند النزول إلى البيئة البحرية مسؤولية مخالفة تعليماته.