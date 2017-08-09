10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مجددًا عن انزعاجه الشديد إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن، وقال عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن الأحداث والمتغيرات التي تشهدها المنطقة تتطلب من الجميع وحدة الصف والتكاتف، واعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة أنه من غير الواقعي للممثل الخاص للأمم المتحدة تجاهل المشير خليفة حفتر،القائد العام للجيش الوطني الليبي، وهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كوريا الشمالية معلنا أنها ستواجه "النار والغضب اللذين لم يشهدهما العالم مطلقًا".

1- أمين عام الجامعة العربية: تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن مزعجة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (يسارًا) مع وزير الخارجية الأردني (يمينًا) في عمان في 19 مارس 2017 (أ ف ب)

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مجددًا عن انزعاجه الشديد إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن نتيجة انتشار وباء الكوليرا وارتفاع عدد الوفيات منذ 27 أبريل الماضي إلى أكثر من 1900 حالة وفاة.

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2- العاهل البحريني: يجب أن نتكاتف لمواجهة التحديات الحالية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الرياض في 21 مايو 2017 (أ ف ب)

قال عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن الأحداث والمتغيرات التي تشهدها المنطقة تتطلب من الجميع وحدة الصف والتكاتف والتآزر والعمل المشترك لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، انطلاقاً من وحدة الهدف والمصير.

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3- المبعوث الأممي إلى ليبيا: من غير الواقعي تجاهل قائد الجيش الليبي

المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة - أرشيفية

اعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة أنه من غير الواقعي للممثل الخاص للأمم المتحدة تجاهل المشير خليفة حفتر،القائد العام للجيش الوطني الليبي.

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4- وزير خارجية فلسطين: سنعود للمطالبة بعضوية كاملة في الأمم المتحدة

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي - أرشيفية

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي إن بناء مؤسسات الدولة والعمل على صقل القوى والمصادر البشرية يحتم علينا تعزيزها، وتعزيزها لن يتحقق الا بالاعتراف بفلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة وهذا بالضبط ما سنفعله خلال الأيام القادمة بكل إصرار، حيث سنطالب المجتمع الدولي بالإعتراف بنا، وسنكرر هذه المحاولة إلى أن ننجح بذلك كبقية دول المجتمع الدولي".

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5- ترامب: كوريا الشمالية ستواجه نيران وغضب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كوريا الشمالية معلنا أنها ستواجه "النار والغضب اللذين لم يشهدهما العالم مطلقًا".

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6- وزير خارجية أوكرانيا لرئيس جورجيا السابق: لست مواطنًا روسيًا

وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين - أرشيفية

كذب وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين، اليوم الثلاثاء، تصريح رئيس ‏جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي الذي قال إنه مواطن روسي.

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7- نتنياهو: لا أخاف ولا يمكن الإطاحة بي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس في 22 مايو 2017 (أ ف ب)

تحدى رئيس وزراء اسرائيل خصومه مستبعدا قدرتهم على الإطاحة به، وأضاف: " لا أخاف ولا يمكن الإطاحة بي".

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8- رئيس الوزراء الأسترالي: سنمضي قدمًا في التصويت على زواج المثليين

رئيس الوزراء الأسترالي مالكلوم تورنبل - أرشيفية

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكلوم تورنبل اعتزامه المضى في إجراء تصويت عام على زواج المثليين، وقال تورنبل إن الحكومة سوف تقدم مسودة التصويت لمجلس الشيوخ هذا الأسبوع، وسوف تجرى تصويتا بريديا إذا رفضت المسودة.

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9- وزيرة الدفاع الألمانية: السماح بزيارة قاعدة "قونيا" أمر جيد

وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين - أرشيفية

أشادت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين بالسماح لبرلمانيين ألمان بزيارة قاعدة قونيا العسكرية التركية التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، وقالت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "إنه لأمر جيد أن يتم السماح لبرلمانيين ألمان بالزيارة حاليًا تحت مظلة الناتو.

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10- رئيس وزراء البحرين: لا أحد يقبل زرع الفتنة بين الأشقاء

رئيس وزراء مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة - أرشيفية

أكد رئيس وزراء مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن هدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب هو صد السياسات التي تستهدف العبث بأمنها واستقرارها ونشر الفوضى الخلاقة في الوطن العربي، ويجب أن لا يقبل أحد بأن يكون أداة تعين شق الصف العربي وزرع الفتنة بين الأشقاء.

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