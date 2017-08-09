بالصور.. الـ "jumpsuit" الواسع هو موضتك لهذا العام

كتبت- هاجر حاتم:

ظهرت موضة الـ "jumpsuit" "سالوبت" بشكل واضح في الأعوام الماضية، ولكنها تميزت العام الحالي بشكل مختلف عن تصاميمه المعروفة بأن يكون ضيق بعض الشئ، حيث ظهر الـ "jumpsuit" الواسع من منطقة الساق، في العديد من بيوت الأزياء العالمية مثل zara ، و bershka.

كما تغير الشكل الاعتيادي أيضًا لنجد "السالوبت" واسع من المنطقة العلوية للجسم، بمختلف الرسومات التي كانت الورود أبرزها. وفي هذا الألبوم نستعرض لك أكثر من موديل مختلف لهذه الصيحة.