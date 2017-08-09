أخبار عاجلة

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

جمال حمزة: تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للزمالك «كارثة» (فيديو)

Google+ Print
جمال حمزة: تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للزمالك «كارثة» (فيديو) جمال حمزة: تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للزمالك «كارثة» (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال جمال حمزة، لاعب نادي السابق، إن إسناد مهمة المدير الفني للفريق الأبيض، لإيهاب جلال، المدير الفني السابق لمصر للمقاصة، «كارثة وعيب في حق مدربين كثير من أبناء النادي»، معلقًا: «ولاد الزمالك ماخلصوش».

وأضاف «حمزة»، في حلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة sports، أنه يفضل تعاقد الزمالك مع مدير فني أجنبي، مع بقاء طارق يحيى معه بالجهاز في منصب المدرب العام. 

شاهد أيضا

وعن صفقات القلعة البيضاء الجديدة، أشار إلى أنه لا يمكنه الحكم على لاعب وفقًا لمستواه مع ناديه السابق، خاصة أن هناك لاعبين كثيرون تألقوا مع أنديتهم، ولم يقدموا المنتظر مع الزمالك. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)