جمال حمزة: تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للزمالك «كارثة» (فيديو)

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قال جمال حمزة، لاعب نادي الزمالك السابق، إن إسناد مهمة المدير الفني للفريق الأبيض، لإيهاب جلال، المدير الفني السابق لمصر للمقاصة، «كارثة وعيب في حق مدربين كثير من أبناء النادي»، معلقًا: «ولاد الزمالك ماخلصوش».

وأضاف «حمزة»، في حلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة dmc sports، أنه يفضل تعاقد الزمالك مع مدير فني أجنبي، مع بقاء طارق يحيى معه بالجهاز في منصب المدرب العام.

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وعن صفقات القلعة البيضاء الجديدة، أشار إلى أنه لا يمكنه الحكم على لاعب وفقًا لمستواه مع ناديه السابق، خاصة أن هناك لاعبين كثيرون تألقوا مع أنديتهم، ولم يقدموا المنتظر مع الزمالك.