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«دا إحنا حاجين مع بعض».. تفاصيل حوار مرتضى منصور ومحمود عاشور في ملعب برج العرب

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«دا إحنا حاجين مع بعض».. تفاصيل حوار مرتضى منصور ومحمود عاشور في ملعب برج العرب «دا إحنا حاجين مع بعض».. تفاصيل حوار مرتضى منصور ومحمود عاشور في ملعب برج العرب

التحرير

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علمت «التحرير» نص الحوار الذي دار بين رئيس مجلس إدارة ، والحكم محمود عاشور عقب انتهاء مباراة الزمالك والمصري التي أدارها الأخير.

وكشف مصدر مقرب من عاشور، في تصريحات لـ«التحرير»، تفاصيل الحوار الذي جاء كالتالي..

مرتضى: ينفع اللي أنت عملته ده؟

عاشور: وأنا عملت إيه؟

مرتضى: ينفع اللي أنت عملته ده؟

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عاشور: اللي أنا شوفته في الملعب حسبته

وأثناء حوار رئيس الزمالك والحكم تدخل أحد رجال الأمن موجهًا حديثه إلى مرتضى منصور: "يا سيادة المستشار المباراة انتهت والحكم يريد الخروج من الملعب".

رد مرتضى: "يا عم أنت بتقول إيه دا الراجل حج معايا.. تعالى يا عاشور".

وأوضح المصدر، أنه في أثناء خروج مرتضى منصور ومحمود عاشور من الملعب وتحديدًا  في الممر الذي يؤدي إلى غرف الملابس، سب مدحت عبد الهادي وباسم مرسي التحكيم، لكن رئيس الزمالك رد عليهم، قائلًا: "اللي هيتكلم على التحكيم هو حر محدش يقرب من الحكم".

وخسر الزمالك من المصري، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس .

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التحرير

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