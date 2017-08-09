خالد الغندور: إيهاب جلال المدير الفني الجديد للزمالك (فيديو)

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قال الإعلامي خالد الغندور، إن إيهاب جلال هو المدير الفني القادم للزمالك، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن التعاقد سيتم خلال ساعات.

وأضاف «الغندور»، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «الغندور والجمهور»، الذي يقدمه على قناة LTC، أن جلال تلقى وعدًا من مسؤولي القلعة البيضاء بتولي المهمة في حالة اخفاق طارق يحيى، مؤكدًا إن تصريحات مرتضى منصور، بشأن التعاقد مع مدير فني أجنبي، لن تعرقل الأمر.

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وتابع، «إيهاب جلال أفضل من المدرب الأجنبي، لمعرفته الجيدة بلاعبي الدوري المصري، ودرايته باحتياجات فريق الزمالك».