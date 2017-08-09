أخبار عاجلة

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

خالد الغندور: إيهاب جلال المدير الفني الجديد للزمالك (فيديو)

Google+ Print
خالد الغندور: إيهاب جلال المدير الفني الجديد للزمالك (فيديو) خالد الغندور: إيهاب جلال المدير الفني الجديد للزمالك (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي خالد الغندور، إن إيهاب جلال هو المدير الفني القادم للزمالك، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن التعاقد سيتم خلال ساعات.

وأضاف «الغندور»، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «الغندور والجمهور»، الذي يقدمه على قناة LTC، أن جلال تلقى وعدًا من مسؤولي القلعة البيضاء بتولي المهمة في حالة اخفاق طارق يحيى، مؤكدًا إن تصريحات ، بشأن التعاقد مع مدير فني أجنبي، لن تعرقل الأمر.

شاهد أيضا

وتابع، «إيهاب جلال أفضل من المدرب الأجنبي، لمعرفته الجيدة بلاعبي الدوري المصري، ودرايته باحتياجات فريق ».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)