دعوات-للانفتاح-على-الطب-الآسيوي-التقليدي

الانفتاح على الطب التقليدي القادم من الصين والتبت ونيبال والهند من أهم توصيات المؤتمر الدولي التاسع للطب الآسيوي التقليدي، الذي تحتضنه مدينة كيل الألمانية.

وأوصى خبراء ألمان، أطباء مدرسة الطب الغربي بالانفتاح على الطب التقليدي الآسيوي، وطالب ساسة من الحزب الديمقراطي الحر، بالسماح للمرضى باختيار العلاج الذي يرغبون فيه في إطار قانوني يضمن أمن المرضى ، محذرين من تزايد التوحيد القياسي للقواعد الطبية والتركيز أكثر عند اختيار نوع العلاج على الجانب الاقتصادي والمالي، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان التواصل بين الطبيب والمريض.

وأشار خبراء إلى أن الطب الآسيوي يعول على قوى التعافي الذاتي لدى الإنسان، حيث يمتلك رؤية متكاملة باستطاعة أنظمة الصحة الأوروبية التعلم من هذه المنظومة، وعدم التركيز فقط على الحالة الجسمانية للمريض بل أيضا الاستفادة من الجوانب العقلية والاجتماعية والروحية كعناصر مساعدة في العلاج.

وفي نفس السياق، قالت الأستاذة الجامعية "أنغيلكا ميسنر" من مركز الطب الصيني بجامعة كيل إن الطب الآسيوي لديه حلول جديدة في علاج الألم بشكل خاص، وكذلك في علاج الشلل الرعاش وهشاشة العظام.

فيما دعا البروفيسور "رالف شنايدر" من مركز "فيوتشر ساينس" الطبي إلى دراسة ما إذا كانت الطحالب البنية والأعشاب البحرية تحتوي على مواد فعالة لمعالجة آلام العين، وأضاف أن هناك في الوقت الحالي هوسا بين الباحثين بالبحث عن مواد فعالة بحرية.

من جهة أخرى، أكد الأستاذ "دتليف جانتن" من مستشفى "شاريتيه " الجامعي في برلين أن علاج ضغط الدم عبر تناول الأقراص مثال على محدودية هذا العلاج، مضيفا أنه يُعالج نفسه من خلال تغيير أسلوب حياته الذي يغلب عليه الضغط العصبي إلى التركيز أكثر على الرياضة وقيادة الدراجة وتقليل مواعيد العمل.

وفي سياق ذي صلة، شدد الباحثون على أن الطب الغربي يمر بعملية انتقال كبيرة نحو الطب التقليدي. وأكد الأستاذ "جانتن" أن التعليم والتغذية بالإضافة إلى الحركة من أهم ثلاث مقاييس للصحة. وقال في هذا الصدد " أصبحت محاضرات هذا القسم "الطب البديل" من أكثر المحاضرات تفضيلا لدى الطلاب " وأضاف أن الاختلاف بين أساليب التفكير في الحضارات المختلفة من أهم العوائق، التي تقف أمام استخدام الطب الآسيوي. وقال "ليست هناك حقيقة علمية، هناك فقط احتمالات".